In Bleienbach – Velofahrer bei Unfall schwer verletzt Am Freitagnachmittag ist in Bleienbach ein 51-jähriger Velofahrer mit einem Lieferwagen kollidiert. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

In Bleienbach kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lieferwagenlenker war gegen 15 Uhr von Thörigen herkommend in Richtung Bleienbach unterwegs. Gemäss aktuellen Erkenntnissen musste er kurz vor der Verzweigung zum Flugplatz Langenthal wegen eines abbiegenden Velofahrers abbremsen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein Velofahrer, der hinter dem Lieferwagen unterwegs war, fuhr aus noch zu klärenden Gründen ins Heck des Lieferwagens.

Der 51-jährige Velofahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Nach Rettungsmassnahmen und Reanimation von Passanten und den sofort ausgerückten Rettungskräften wurde der Mann in kritischem Zustand durch einen Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der 58-jährige Lieferwagenlenker blieb unverletzt.

Während der Unfallarbeiten musste die Thörigenstrasse für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei hat ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

tag/pd