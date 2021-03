Kreisverkehr Ostermundigen – Velofahrer bei Unfall mit Lastwagen verletzt In Ostermundigen kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Velofahrer. Der Velofahrer wurde verletzt.

Am Freitagmittag ist in Ostermundigen auf der Bernstrasse ein Velofahrer verunglückt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Velolenker gegen 11.55 Uhr auf der Bernstrasse von Bern herkommend in Richtung Ostermundigen Rüti unterwegs. Als er den Kreisverkehr Bernstrasse/Zollgasse befuhr, kam es zur Kollision mit einem Lastwagen, der von der Oberen Zollgasse in den Kreisel einfuhr.

Der Velofahrer wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Kreisel wurde kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

pd/tag