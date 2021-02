In Stein gefahren – Velofahrer bei Sturz in Worblaufen schwer verletzt Am Sonntagvormittag ist in Worblaufen ein 28-jähriger Velolenker bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Kurz nach 8.30 Uhr am Sonntagmorgen ist ein Velolenker beim Löchligutweg in Worblaufen gestürzt. Der 28-Jährige fuhr vom Wankdorf herkommend auf dem Löchligutweg in Richtung Worblaufen, als er beim Linksabbiegen auf die Worblaufenstrasse in einen Stein fuhr und danach stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Der 28-Jährige Velolenker wurde beim Sturz schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Passanten vor Ort wurde er mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Strasse musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.

PD/flo