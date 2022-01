Unfallursache wird untersucht – Velofahrer bei Sturz in Biel schwer verletzt Am Freitagabend ist auf dem Zentralplatz in Biel ein Velofahrer gestürzt. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Ein Velofahrer ist am Freitagabend auf dem Zentralplatz in Biel gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt und wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Es habe sich dabei um einen Selbstunfall gehandelt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Mann fuhr gemäss Mitteilung gegen 17.10 Uhr vom Oberen Quai herkommend auf den Zentralplatz, als er auf Höhe der Verzweigung mit der Nidaugasse stürzte. Wieso er verunfallte, ist noch unklar.

Der Mann sei umgehend von Passanten betreut worden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch das Ambulanzteam sei er in ein Spital gebracht worden. Die Polizei untersucht den Unfall.

SDA/nfe

