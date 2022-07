Unfall in Konolfingen – Velofahrer bei Selbstunfall in Unterführung schwer verletzt Am Samstagabend ist ein Velofahrer in der Bahnhofsunterführung in Konolfingen schwer gestürzt. Der Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein Velofahrer hat sich am Samstagabend bei einem Selbstunfall in der Bahnunterführung in Konolfingen schwere Verletzungen zugezogen. Der Velofahrer war gegen 21.45 Uhr auf der Burgdorfstrasse vom Bahnhofsplatz in Richtung Emmentalstrasse unterwegs als er stürzte. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Warum er zu Fall kam, war am Sonntag nicht geklärt.

Passanten betreuten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Um deren Einsatz zu ermöglichen, führte die Polizei den Verkehr auf der Burgdorfstrasse wechselseitig, wie sie am Sonntag mitteilte. Ein Ambulanzteam versorgte den Verunglückten notfallmässig bevor ihn die Rettungsflugwacht ins Spital flog. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.

SDA/tag

