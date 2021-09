Auf der Schosshaldenstrasse – Velofahrer bei Selbstunfall in Bern schwer verletzt In der Nacht auf Sonntag stürzte ein 25-jähriger Velofahrer schwer. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Mann stürzte kurz nach der Kreuzung Schosshaldenstrasse/Laubeggstrasse. Warum, ist unklar. Foto: Screenshot/Google Streetview

Es geschah am frühen Sonntagmorgen: Um 3.35 Uhr war ein Velofahrer vom Zentrum Paul Klee herkommend auf der Schosshaldenstrasse in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Schosshaldenstrasse/Laubeggstrasse stürzte der Mann. Warum, ist aktuell offen. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag.

Der 25-Jährige erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und wurde vor Ort zunächst durch Ersthelfer betreut. Er wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

chh/pd

