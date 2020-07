Polizei sucht Zeugen – Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt Am Mittwoch stiessen in Wichtrach ein Velo und ein Auto zusammen. Der Zustand des gestürzten Radfahrers verschlechterte sich, so dass er später noch ins Spital musste.

Am Mittwoch gegen 16 Uhr wurde in Wichtrach im Kreisel Thun-/Bernstrasse ein Velo von einem Auto angefahren. Der von Heimberg herkommende Velofahrer stürzte dabei. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Bern habe sich die Lenkerin des weissen Autos, das von der Bernstrasse her in den Kreisel einfuhr, nach dem Befinden des Velofahrers erkundigt. Dieser habe angegeben, unverletzt zu sein.

Erst später habe sich der Zustand des Mannes verschlechtert, so dass er letztlich mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden musste. Die Polizei hat daher Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen und insbesondere die Lenkerin des beteiligten Autos, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

( mb / pd )