Zwei Unfälle in Bern – Velo- und Rollerfahrer gestürzt – beide mussten ins Spital Am Mittwochnachmittag kam es auf der Berner Schlossstrasse in kurzer Zeit zu zwei Selbstunfällen.

Kurz nach 15.30 Uhr am Mittwoch ist auf der Schlossstrasse in Bern in Richtung Stadtzentrum ein Velofahrer gestürzt. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern erklärt, habe er sich dabei verletzt und sei zur Kontrolle mit einer Ambulanz ins Spital gefahren worden.

Der Verkehr habe vorübergehend wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden müssen. Die Tramlinien 7 und 8 von Bernmobil waren kurzzeitig zwischen Bern Bahnhof und Bümpliz Unterführung unterbrochen.

Darüber hinaus kam es zu einem Folgeunfall, als ein Rollerfahrer aus noch zu klärenden Gründen ebenfalls stürzte. Auch er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Verkehr floss bereits kurz vor 16 Uhr wieder normal.

mb

