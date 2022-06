Mann im Spital – Velo in Thun angefahren – Autolenker begeht Fahrerflucht Am Donnerstag verletzte sich ein Velofahrer bei einem Sturz schwer, nachdem er von einem Auto erfasst worden war. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 15.40 Uhr am Donnerstagnachmittag fuhren in Thun ein Velo und ein Auto von der Frutigenstrasse in den Holiday-Kreisel. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stiessen sie auf Höhe der Ausfahrt Schulstrasse zusammen. Der Velofahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit einer Ambulanz ins Spital transportiert werden.

Das Auto – gemäss Zeugenaussagen ein silberfarbener Kleinwagen – soll die Fahrt nach dem Unfall in Richtung Gwattstrasse fortgesetzt haben. Die Polizei bittet die Lenkerin oder den Lenker, sich zu melden. Auch andere Zeugen sind aufgefordert, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 033 227 61 11 mitzuteilen.

Frutigen- und Schulstrasse waren während der Unfallarbeiten vorübergehend gesperrt.

PD/mb

