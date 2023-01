Kein Proteinmangel in der Schweiz

High-Protein-Chips, mit Protein angereichertes Joghurt oder Mars-Riegel. Auch die Schweiz erlebt eine Welle an High-Protein-Produkten. Dabei haben wir Schweizer – wie auch überall sonst in Europa – überhaupt keinen Mangel an Protein. «Angereicherte Produkte sind eher die Folge von erfolgreichem Marketing», sagt Daniel Hofstetter. Der Proteinbedarf über den Tag hinweg liegt bei Männern wie Frauen bei rund 0,8 Gramm pro Kilo.

Die Schwierigkeit beim Muskelaufbau sei eher die ausgeglichene Versorgung von Proteinen durch den Tag. Denn der Körper kann «nur» 25 bis 40 Gramm alle drei bis vier Stunden aufbauend und leistungsrelevant verwerten. Wenn man also seinen Tagesbedarf an Proteinen auf einmal zu sich nimmt, wird der grösste Teil davon über die Nieren ausgeschieden «und ist in diesem Sinne einfach teurer Urin».