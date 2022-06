Nach dem Finanzskandal – Vechigen bangt um die Zukunft Der Fall des langjährigen Finanzverwalters, der Geld an der Börse verspekulierte, bewegt in Vechigen. Etliche Fragen bleiben offen. Klar ist: Die Bevölkerung will vorsorgen. Sandra Rutschi

Gemeindepräsidentin Sibylle Schwegler beantwortet die Fragen der Vechigerinnen und Vechiger. Foto: Adrian Moser

Ein Saal allein wäre nicht gross genug. 224 Leute strömen am Donnerstagabend an die Gemeindeversammlung in der Oberstufenschulanlage in Boll. Zweimal weist der Vechiger Gemeindeversammlungspräsident Hans Zoss die Leute im Saalprovisorium darauf hin, dass es weiter oben in der Turnhalle noch Plätze hat und dass niemand stehen bleiben darf – sonst wird das Auszählen der Stimmen schwierig.