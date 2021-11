Pendeln mit dem Velo – VCS möchte Velorouten notfalls mit Enteignungen durchsetzen Was nützen die Pläne für Velopendler-Routen, wenn niemand sie umsetzt? Der VCS fordert, dass der Kanton vorangeht – und notfalls zu rigorosen Massnahmen greift. Bernhard Ott

Ungemütliche Situation für Velopendler zwischen Vechigen und Worbboden. Die aktuelle Route für Velopendler im Worblental verfügt zum Teil nicht einmal über einen Velostreifen. Foto: Beat Mathys

Alle sind fürs Velo. Zumindest auf dem Papier: Der Veloartikel in der Bundesverfassung verpflichtet die Kantone, für ein Velowegnetz zu sorgen. Der Kanton Bern strebt die «Gleichstellung des Veloverkehrs mit den übrigen Verkehrsarten» an, wie es auf der Website der Verkehrsdirektion heisst. Und die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat jüngst die sogenannten Korridorstudien präsentiert. Sie zeigen auf, wie Velopendelnde künftig auf neuen Routen in fünf sternförmig angeordneten Korridoren an den Stadtrand gelangen sollen.

Die Pläne sind top. Aber werden sie auch zeitnah umgesetzt? Und wer ist verantwortlich dafür?