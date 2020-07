Berner Papiermühlestrasse – VBS-Verwaltungszentrum in Bern wird erweitert Das Berner Büro B Architekten hat den Wettbewerb für den Erweiterungsbau des YBS-Verwaltungszentrum gewonnen. Geplant ist eine Konstruktion vorwiegend aus Holz.

Die Visualisierung eines Innenhofs des erweiterten VBS-Verwaltungszentrums. Bild: zvg/ Bundesamt für Bauten und Logistik

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) will sein Verwaltungszentrum an der Berner Papiermühlestrasse verdichten und erweitern. Ein Berner Architekturbüro hat den Projektwettbewerb gewonnen.

Wie das Bundesamt für Bauten und Logistik am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um das Büro B Architekten. Es gewann mit einem Entwurf namens «Oskar Bider». Das Berner Büro überzeugte die Jury mit einer klaren, etappierbaren Bebauungsstruktur und einer flexibel anpassbaren inneren Raumaufteilung des geplanten Gebäudes.

Die Konstruktion wird zu einem grossen Anteil in Holz erstellt. Sieben zur Umgebung hin offene Höfe, welche typische Schweizer Landschaften nachbilden, leisten einen Beitrag an die Biodiversität.

Das VBS will im Rahmen des Reorganisationsprojekts «Weiterentwicklung der Armee» die Armeeverwaltung in Bern konzentrieren. Deshalb beabsichtigt es, das bestehende Verwaltungszentrum an der Papiermühlestrasse zu verdichten und wirtschaftlicher zu nutzen.

Die Ergebnisse des Projektwettbewerbs werden vom 10. bis zum 18. September an der Fellerstrasse 15a in Bern-Bethlehem öffentlich ausgestellt.

( SDA )