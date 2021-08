IG Mitholz tagte – VBS soll neu eingezontes Bauland kaufen und verteilen Die Anwohner des ehemaligen Munitionslagers Mitholz wollen, dass der Bund Land in Kandergrund erwirbt und verteilt.

Sicht auf die Felswand, wo sich das ehemalige Munitionsdepot befindet. Dieses soll geräumt werden, weshalb sämtliche Dorfbewohner umgesiedelt werden müssen. Foto: Keystone/Peter Schneider

An der Mitgliederversammlung des Vereins IG Mitholz nahmen in der Turnhalle Mitholz 39 Vereinsmitglieder teil. Zudem konnte Präsident Karl Steiner die Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris, Grossrat Ernst Wandfluh und den Rechtsanwalt der IG, Daniel Wyssmann, an der Versammlung begrüssen.

Wie es in einer Mitteilung der IG heisst, befasste sich die Versammlung eingehend mit sechs Mitgliederanträgen. Im Grossen und Ganzen ging es den Verfassenden der Anträge darum, mehr Mitspracherecht zu erhalten und bei der Bearbeitung und Erarbeitung von Geschäften miteinbezogen zu werden.

VBS soll Land auch verteilen

Zwei Anträgen stimmte die Versammlung zu: Zum einen wird sich der Vorstand dafür einsetzen, dass das neu eingezonte Bauland in Kandergrund durch das VBS erworben und verteilt wird. Zum anderen sollen Arbeitsgruppen zur Bearbeitung von speziellen Aufträgen gebildet werden. Im Vordergrund steht hier vorerst die Leitung und Betreuung eines regelmässigen Informationsaustausches für die Bevölkerung (Montagstreff).

Anträge zur Veröffentlichung von Stichwortprotokollen, zu monatlichen Mitgliederinformationen und zur Vornahme einer unabhängigen Bedürfnisanalyse fanden laut der IG keine Mehrheit. Der Vorstand werde seine Informationstätigkeit deshalb wie bisher weiterführen und Mitgliederinformationen bei Bedarf und nicht nach einem fixen Zeitplan verfassen.

Ebenfalls keine Zustimmung fand der Antrag einer Statutenänderung. Diese hätte den Vorstand verpflichtet, sämtliche Vereinbarungen und Verträge den Mitgliedern vor der Unterzeichnung zur Einsicht zuzustellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Abschluss aus der Kompetenz des Vorstandes an die Mitgliederversammlung zu übertragen. «Trotz der Ablehnung besteht nach wie vor die Möglichkeit, bestehende Vereinbarungen und Verträge einzusehen», schreibt IG-Sekretär Markus Trachsel.

In den nächsten Monaten werde sich der Vorstand insbesondere mit folgenden Schwerpunkten befassen: intensiver Kontakt mit VBS durch Teilnahme an regelmässigen Koordinationssitzungen, Fixierung der Zuschläge für die Liegenschaften, Mitwirkung bei der Ortsplanungsrevision und Mitwirkung bei der Variantenevaluation Umfahrungsstrasse. Die Vereinsmitglieder wurden aufgefordert, sich bei den öffentlichen Mitwirkungen zu melden und ihre Anliegen einzubringen.

Alle seien sich einig gewesen, dass nur ein geeintes und gemeinsames Vorgehen die Chance biete, nicht unter die Räder zu kommen. «Geeint verschafft sich Mitholz Gehör, gemeinsam ist Mitholz stark!», schreibt die IG Mitholz.

