Munitionslager Mitholz – VBS sieht derzeit keine Alternative zur Räumung Die Hohlräume verfüllen und verkapseln, statt das Munitionslager zu räumen: Das VBS erteilt dem Konzept eines privaten Ingenieurs eine Absage. Claudius Jezella UPDATE FOLGT

Hinter dieser Fluh in Mitholz befindet sich das ehemalige Munitionsdepot der Schweizer Armee. Gut zu sehen ist der «Dreispitz», der bei der Explosion von 1947 abgesprengt wurde und seither lose dasteht (grauer Fels). Foto: Nik Sarbach

Gibt es doch noch eine Alternative zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers und damit auch zur Evakuierung der betroffenen Bevölkerung in Mitholz? Ein privater Ingenieur jedenfalls war dieser Meinung und hat beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ein entsprechendes Konzept eingereicht.

Dieses sieht vor, wie in einer «Verkapselung» sämtliche Hohlräume des schwer zugänglichen Lagers im Berginnern in sieben Schritten zu einem monolithischen, massiven Festkörper zu verfüllen und so auf die Räumung der rund 3500 Bruttotonnen Munition mit mehreren Hundert Tonnen Sprengstoff zu verzichten.