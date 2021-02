Emmentaler vor Gericht – Vater soll seinem Sohn beide Beine gebrochen haben Ein 28-Jähriger hat seinen kleinen Sohn mutmasslich schwer verletzt. Aus Angst, seine Familie zu verlieren, soll er zudem die Kesb-Präsidentin attackiert haben. Regina Schneeberger

Unfall oder Kindesmisshandlung? Darüber muss das Regionalgericht Emmental-Oberaargau derzeit befinden. Foto: Getty Images

Schienbein und Oberschenkelknochen des kleinen Knaben waren mehrfach gebrochen. Gerade mal sieben Wochen alt war er da. Die Verletzungen soll ihm sein Vater zugefügt haben. Er soll ihn misshandelt haben, so steht es in der Anklageschrift. Was er dem Säugling genau angetan hat, ist unklar. Doch sind die Brüche gemäss rechtsmedizinischem Gutachten Folgen massiver stumpfer Gewalteinwirkung. Derzeit gilt die Unschuldsvermutung, das Urteil wurde noch nicht gefällt.

Nun sitzt der heute 28-jährige Mann vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Kariertes Hemd, krauses Haar, Vollbart. Der Beschuldigte lauscht den Worten des Richters aufmerksam, drückt sich überlegt aus. Er streite nicht ab, dass die Knochenbrüche in seiner Obhut passiert seien. «Aber ich habe es bestimmt nicht mit böser Absicht getan», so der Beschuldigte. Er könne sich die Verletzungen nur aufgrund zweier Ereignisse erklären.