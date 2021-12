Über 20 Kilo verloren – Vater beendet Hungerstreik auf Bundesplatz nach 39 Tagen Der Hungerstreik des Freiburgers Guillermo Fernandez ist zu Ende: Seine Forderungen für den Klimaschutz wurden im Bundeshaus erhört.

Zuletzt war Guillermo Fernandez bei seinem Hungerstreik auf dem Bundesplatz auf einen Rollstuhl angewiesen. Foto: privat Eeineinhalb Wochen nach Begnn seines Streiks, sagte er gegenüber dieser Zeitung, er sei bereit. für sein Ziel zu sterben. Foto: Beat Mathys 1 / 2

Seit dem 1. November befand sich Guillermo Fernandez auf dem Bundesplatz im Hungerstreik fürs Klima. Das Ziel des 46-jährigen Familienvaters aus Freiburg war es, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Bundesversammlung zu einer obligatorischen Schulung über den Klima- und Umweltnotstand einlädt, wie er auf seiner Homepage schrieb.

«Ich kämpfe für das Leben meiner Kinder», sagt Fernandez nach elf Tagen ohne Essen gegenüber dieser Zeitung. Er sei bereit, dafür zu sterben. So weit kam es zum Glück nicht.

20 Kilo abgenommen

Am Donnerstag erklärt Guillermo Fernandez seinen Hungerstreik erfolgreich für beendet, wie 20 Minuten berichtet. Mit dem Dialog zwischen Wissenschaft und Parlament über die neuesten Klima- und Biodiversitätsberichte, den die neue Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) einberufen hat, sei seine Mission erfüllt. Die entsprechende Veranstaltung, ein Informationstag für Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Wissenschaftlern des Weltklimarats, soll Anfang Mai 2022 stattfinden, wie 20 Minuten weiter schreibt.

In den 39 Tagen hat der Familienvater nach eigenen Angaben über 20 Kilo verloren und er befinde sich in einem «sehr schwachen Zustand». Zuletzt verbrachte er seinen Streik sitzend in einem Rollstuhl auf dem Bundesplatz.

sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.