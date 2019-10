Vargas wirbelt munter weiter

2016 meldet sich seine Mutter bei Josef Jost, einem Berater mit Vergangenheit als Fussballer in der Nationalliga, Trainer und Sportchef. Sie erhofft sich von ihm, dass er ihren Sohn berät und bei der Planung der Karriere behilflich ist, wie er das bei anderen Luzernern schon war, Alain Wiss, Claudio Lustenberger oder Michel Renggli. Jost fährt nach Schötz, um Vargas in einem 1.-Liga-Match zu beobachten. In der Pause ist die Mutter verunsichert, sie sagt zu Jost: «Ruben spielt nicht besonders gut heute, er ist wohl nervös, weil Sie da sind.» Der aber sieht sehr wohl das Talent des kleinen Wirblers, berät ihn von nun an, und dann verschärft Vargas das Tempo: Debüt bei Luzern in der Super League mit 19 unter Markus Babbel, erstes U-21-Länderspiel im Oktober 2018, Transfer nach Augsburg in diesem Sommer, 16-minütiger Einstand im A-Nationalteam gegen Gibraltar vor sechs Wochen.

Fünfjahresvertrag für Vargas

Gerardo Seoane beobachtet aus der Ferne «eine sensationelle Entwicklung», ihn überrascht es nicht, dass der Flügelstürmer umworben wird. Als Augsburg Interesse zeigt, denkt Berater Jost: Eigentlich ist es ein idealer Club – nicht zu gross, nicht zu weit weg vom sozialen Umfeld, intakte Chancen auf Einsätze. Er stellt ein kleines Dossier über die Stadt Augsburg zusammen, drückt es Vargas in die Hand, bittet ihn, alles zu lesen, und fragt dann: «Wäre das etwas für dich?»

Im Juni treffen sich die beiden in Bern mit Martin Schmidt, dem Schweizer Trainer in Augsburg, und Jost spürt, dass Vargas im Gespräch aufblüht, und nach zwei Stunden ist klar, wohin die Reise führen soll. Ein paar Tage später wird ein Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Vargas ist erstmals auf sich alleine gestellt, das sieht er als «Lebensschule», den Alltag selbstständig organisieren zu müssen. Er zieht in die erste eigene Wohnung und achtet dort zuerst automatisch darauf, ob die Malerarbeiten sorgfältig ausgeführt worden sind. Mit dem Auge des Fachmanns und einem Schmunzeln urteilt er: «Da wurde gute Arbeit geleistet.» Kurz darauf erhält er einen neuen Teamkollegen, der für ihn ein Altbekannter ist: Stephan Lichtsteiner, von dem er einst als Junior Glückwünsche bekam und zu dem er hochschaute.

2. Bundesligaspiel, 1. Tor

Die Bühne ist jetzt eine andere, eine viel grössere, und Vargas hat seinen Spass daran. Als Augsburg in Dortmund die Saison eröffnet, füllen fast 82000 Menschen das Stadion. Vargas, der nach 83 Minuten ausgewechselt wird, sagt: «Je mehr Zuschauer, desto besser.» Weniger Gefallen findet er am Resultat: Die Augsburger verlieren 1:5. Eine Woche später aber trifft er das erste Mal, beim 1:1 gegen Urs Fischers Union Berlin, zwei Wochen danach gar doppelt beim 2:3 in Bremen. Für die U-21 erzielt er vor einer Woche in der EM-Qualifikation beim 2:1 gegen Georgien auch einen Treffer. Coach Mauro Lustrinelli lobt ihn: «Spieler seiner Qualität gibt es in unserem Land nicht viele.»

Die Gefahr, dass Vargas die Bodenhaftung verliert, scheint überschaubar. «Es sieht alles sehr gut aus», sagt Berater Josef Jost, «aber jetzt geht es darum, das bisher Gezeigte zu bestätigen. Und Ruben wird auch lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen – und wieder aufzustehen.»

