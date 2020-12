Gemeinde macht Anzeige – Vandalen zerstörten Toilette bei Steffisburger Spielplatz Am Wochenende trieben Vandalen beim Spielplatz an der Bahnhofstrasse ihr Unwesen und zerschlugen eine Toilette. Michael Gurtner

Das zerstörte WC in der Herren-Toilette beim Spielplatz «Ritiplampi» an der Bahnhofstrasse in Steffisburg. Foto: PD/Gemeinde Steffisburg

Es ist ein trauriges Bild: Die WC-Schüssel in der Herrentoilette komplett zerstört, die Einzelteile im ganzen Raum verstreut. So geschehen am Wochenende beim Bahnhofstrasse-Spielplatz «Ritiplampi» direkt neben der Zulg in Steffisburg. «Wir erhielten am Sonntag einen Hinweis aus der Bevölkerung», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) auf Anfrage. Er schätzt den Sachschaden «im Tausenderbereich». Weitere Zerstörungen in der Umgebung seien nicht festgestellt worden.

Keine Häufung festgestellt

Marti weist darauf hin, dass die Gemeinde zu bestimmten Zeiten – etwa um den 1. August oder den Jahreswechsel – jeweils bewusst öffentliche Räumlichkeiten abschliesst, um Vandalenakte zu verhindern. «Vor Weihnachten war das aber kein Thema.» Eine Häufung von Zerstörungen hat Marti zuletzt in Steffisburg nicht festgestellt.