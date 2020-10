Beim Heidenstein in Brügg – Vandalen verwüsten Forsthütte und vermüllen Grillplatz Im Längholzwald bei Brügg haben Unbekannte am Wochenende verschiedene Sachbeschädigungen verübt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende haben Vandalen bei Brügg ihr Unwesen getrieben, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt. Offenbar wurden bei der Forsthütte im Längholzwald beim sogenannten Heidenstein in Brügg mehrere Sachbeschädigungen begangen.

Die Täter seien vermutlich in der Nacht auf Sonntag in die Forsthütte eingedrungen und hätten das Innere verwüstet, wie die Polizei schreibt. Auch der nahe gelegene Grillplatz sei von den Vandalen mit Unrat verunreinigt worden. Zudem hätten die Vandalen eine Holzsitzbank angezündet. Weitere Gegenstände, die bei der Forsthütte deponiert waren, seien ganz verbrannt worden.

Die Polizei ermittelt zu den Tätern und der Höhe des Sachschadens und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer am Samstagabend, 3. Oktober, oder in der Nacht auf Sonntag, 4. Oktober, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Angaben zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

