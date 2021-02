Gemeinde Sumiswald – Vandalen versenken Abfallcontainer Die Werkequipe musste letzte Woche Stahlcontainer und Abfallsäcke aus dem Doppelwald-Tobel bergen. Auch in anderen Gebieten haben Unbekannte Gemeindegut beschädigt. Pia Scheidegger

Die Container wurden mit einem Transportschlitten aus dem Tobel geholt. Foto: PD

In Sumiswald treiben in letzter Zeit Vandalen ihr Unwesen. Das bestätigt Fritz Kobel, Leiter Bau und Betriebe der Gemeinde. Betroffen von ihren Sachbeschädigungen seien vor allem kommunale Infrastrukturanlagen, so Kobel. Konkret: Kehrrichtkübel und Robidogs. Auf der Kleinegg sowie der Schonegg wurden diese teilweise aus ihrer Verankerung gerissen und auf umliegende Felder geworfen.

Den grössten Schaden richtete eine Aktion der Vandalen auf der Steinweid an. Sie stahlen drei Abfallcontainer vom Vitaparcours-Parkplatz und versenkten diese im nahen Doppelwald-Tobel. «Wir vermuten, dass in diesem Fall mehrere Personen zusammen am Werk waren, da die Container mit Abfallsäcken gefüllt waren und nur mit viel Kraft in den Tobel gestossen werden konnten», sagt Kobel.