Zerstörungswut in Thierachern – Vandalen setzen Schule unter Wasser

Vandalen wüteten in Thierachern – Höhepunkt einer unschönen Serie Zerstörungswillige Zeitgenossen haben sich jüngst in Thierachern ausgelebt. Beim aktuellsten Vorfall wurden Teile der Schule unter Wasser gesetzt. Roger Probst

Bei diesem Treppeneingang leiteten Unbekannte das Wasser ins Schulhaus. Foto: PD/Sven Heunert

Der Ärger bei Sven Heunert ist gross. «Das ist kein Lausbubenstreich mehr», sagt Thieracherns Gemeindepräsident. Was ist denn passiert, das Heunert so sehr auf die Palme bringt? Unbekannte haben sich vor einigen Tagen an einem Wasserhahn bei einem Treppenabgang zur Primarschule zu schaffen gemacht. Sie haben den Abfluss mit einem Teppich verstopft und so das Wasser ins Schulhaus geleitet. Und damit zwei Korridore, die jüngst sanierte Garderobe und Duschräume sowie die Turnhalle geflutet. «Das Wasser stand rund zehn Zentimeter hoch», sagt Heunert.