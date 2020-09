Gewinnen Sie Tickets – Van Gogh Alive Die meistbesuchte Multimedia-Ausstellung der Welt ist zurück!

Van Gogh Alive ZVG

Die meistbesuchte Multimedia-Ausstellung der Welt kommt wegen grosser Nachfrage nochmals zurück in die Schweiz. «Van Gogh Alive» präsentiert die Werke des einzigartigen Künstlers in einer packenden Kombination aus Licht, Farbe und Musik. «Van Gogh Alive» ist ein Erlebnis für die Sinne - mit bewegter Lichtkunst und Musik. In grossflächigen Projektionen werden die einzigartigen Werke des Meisters zum Leben erweckt. Sie vermitteln dem Besucher das Gefühl, sich mitten in den Gemälden zu befinden. Die erfolgreichste Ausstellung dieser Art war bereits auf sechs Kontinenten zu sehen. Bis heute haben 6 Millionen Menschen die Ausstellung besucht. Nach dem grossen Erfolg in diesem Frühling kommt «Van Gogh Alive» nochmals für kurze Zeit zurück in die MAAG Halle in Zürich.

Die SonntagsZeitung verlost 50 × 4 Tickets von «Van Gogh Alive» für ein Datum nach Wahl.

Grande Exhibitions und MAAG Music & Arts präsentieren die Werke Van Goghs, wie man sie noch nie gesehen hat. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine multimediale Ausstellung, welche den Begriff neu definiert: Sie befinden sich mitten in den Gemälden, die sich rund um sie herum bewegen. Über 40 HD-Projektoren zeigen das Zusammenspiel von 3000 animierten Werken des niederländischen Künstlers zu Musik in Kinoqualität.

16.10. – 30.12.2020 MAAG Halle Zürich

