Schwere Vorwürfe gegen Sambias Frauen-Nationaltrainer

Sportlich läuft es den sambischen Fussballerinnen ausgezeichnet. Nach einem 3:3 gegen die Schweiz und einem 3:2 gegen Deutschland in der Vorbereitung blicken sie ihrer WM-Premiere gegen Japan am 22. Juli in Neuseeland zuversichtlich entgegen. Doch nun werfen schwere Vorwürfe gegen Bruce Mwape einen dunklen Schatten auf den sambischen Fussball. Gegen den Frauen-Nationaltrainer wird gemäss «Guardian» wegen des Verdachts auf sexuelles Fehlverhalten ermittelt. Eine anonyme Quelle sagte der britischen Zeitung: «Wenn er mit jemandem schlafen will, musst du Ja sagen. Es ist normal, dass er mit den Spielerinnen in unserem Team schläft.»

Im Bericht heisst es weiter, dass der sambische Verband wegen dieser Causa bereits seit Herbst mit der Fifa in Kontakt stehe, die Anschuldigungen betreffen auch U-17-Trainer Kaluba Kangwa. Die Spielerinnen würden sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, denn: «Ihnen werden Strafen angedroht, wenn sie es wagen, etwas zu dem Vorfall zu sagen. Der Verband drückt ein Auge zu, weil die Frauen gute Ergebnisse erzielt haben. Hinter den Kulissen geht es hässlich zu.»

Soll regelmässig mit Spielerinnen schlafen: Sambias Nationaltrainer Bruce Mwape. Foto: Getty Images

Der beschuldigte Mwape wollte sich gegenüber dem «Guardian» nicht äussern und verwies stattdessen an den sambischen Verband. Dieser antwortete mit einer Erklärung aus dem vergangenen Oktober, in der Generalsekretär Adrian Kashala so zitiert wird: «Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, nehmen wir diese Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet.» Man arbeit auch mit der sambischen Polizei zusammen. (kai)