Tour de France – Van Aert triumphiert über den Mont Ventoux Wout van Aert gewinnt die 11. Etappe der Tour de France solo. Tadej Pogacar schwächelt erstmals, verteidigt aber das gelbe Leadertrikot.

Bei der ersten von zwei Überquerungen des Mont Ventoux noch in einer grösseren Spitzengruppe unterwegs: Wout van Aert (l.). Foto: Guillaume Horcajuelo (Keystone)

Belgiens Alleskönner Wout van Aert düpierte auf dem doppelten Weg zum legendären Mont Ventoux alle Rivalen, Dominator Tadej Pogacar ist am kahlen Riesen der Provence erstmals kurzzeitig abgehängt worden. Bei der mit riesiger Spannung ersehnten Premiere der zweifachen Ventoux-Überfahrung ist das ganz grosse Rad-Spektakel lange ausgeblieben, bis der dänische Youngster Jonas Vingegaard unmittelbar vor dem Gipfel auf 1910 Metern Höhe doch noch attackierte und sogar Pogacar stehen liess.

Auf den 198,9 Kilometern von Sorgues nach Malaucène, bei der der einer Mondlandschaft gleichende Gipfel am Mittwoch zweimal passiert wurde, gewann der vielseitige van Aert vor Kenny Elissonde aus Frankreich und dem Niederländer Bauke Mollema. In der Favoritengruppe tat sich lange erstaunlich wenig: Anders als in den Alpen verzichtete Gelb-Träger Pogacar selbst darauf, seinen Widersachern erneut Zeit abzunehmen. Stattdessen fuhr Vingegaard beherzt davon, wurde aber in der Abfahrt wieder eingeholt. Pogacars Polster ist nun noch deutlich grösser geworden, weil der bisherige Gesamtzweite Ben O'Connor mehrere Minuten verlor.

Für den paradiesisch-weitläufigen Blick in Richtung Mont Blanc oder Mittelmeer hatte das Peloton auf dem wilden Ritt aber keine Zeit – und keine freie Sicht, denn die Wolken zogen immer tiefer hinein. Stattdessen ging es für Pogacar und Co. darum, die prestigeträchtige Premiere bestmöglich zu meistern. An einem Gipfel, an dem bei der Tour schon ein Mensch auf tragische Weise starb, auf kuriose Weise ein Star zu Fuss hinaufjoggte oder sich Rad-Giganten epische Duelle für die Sportgeschichtsbücher lieferten.

Martin stürzt erneut und muss aufgeben

Die zweimalige Qual nicht mehr mitmachen konnte der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin, der früh auf dem schweren Teilstück stürzte. Von den TV-Kameras wurde eingefangen, wie Martin mit aufgeschürftem rechten Oberschenkel am Strassengraben sass und behandelt wurde. Dann begab sich der 36-Jährige in den Krankenwagen. Der Routinier war auf der ersten Etappe bereits mit dem Pappschild einer Zuschauerin kollidiert und kämpfte danach weiter – der nächste Sturz war nun endgültig zu viel.

Im Feld entwickelte sich ein lebhaftes Rennen, bei dem eine grössere Ausreissergruppe um Weltmeister Julian Alaphilippe und van Aert lange Zeit rund fünf Minuten vor dem Peloton um Pogacar lag. Bei der ersten Befahrung (22 Kilometer mit fünf Prozent Steigung) des Ventoux wurden aber diverse Fahrer abgehängt. Im Feld gaben neben Martin weitere Profis auf, Frankreichs Hoffnungsträger David Gaudu brach ein und verlor viel Zeit.

Stehend über die Ziellinie: Etappensieger Wout van Aert. Foto: Christophe Petit-Tesson (Keystone)

Nach der rasanten ersten Abfahrt, bei der mehrere Profis mit deutlich über 100 Stundenkilometern ins Tal schossen, ging es dann von der anderen Seite wieder auf den Gipfel. Etwas kürzer, aber klar steiler: Diese Chance nutzte van Aert, um die Ausreissergruppe endgültig zu sprengen.

Einen Tag nach seinem zweiten Platz hinter Topsprinter Mark Cavendish bewies der Jumbo-Visma-Profi seine ganze Vielseitigkeit und liess auch Frankreichs Liebling Alaphilippe keine Chance. Bei den Favoriten kontrollierte Ineos das Geschehen, doch der souveräne Pogacar war erst durch Vingegaards Angriff in Bedrängnis zu bringen. Sein Polster auf die Verfolger ist nun mit über fünf Minuten aber noch deutlicher. Sieger van Aert hingegen konnte schon zwei Kilometer vor dem Ziel jubeln.

dpa

