Tour de France 2021 – Van Aert fliegt zum Sieg, Küng enttäuscht Der Belgier gewinnt das Zeitfahren am vorletzten Tour-Tag überlegen. Der Thurgauer Mitfavorit geht das Rennen zu schnell an und büsst dafür.

Hatte nach drei Wochen die besten Beine im Kampf gegen die Uhr: Der Belgier Wout van Aert. Foto: Philippe Lopez (AFP)

Dominator Tadej Pogacar steht auch ohne eine weitere Machtdemonstration vor seinem zweiten Gesamtsieg an der Tour de France. Nach einer herausragenden Rundfahrt wurde der Titelverteidiger am Samstag in Saint-Emilion tatsächlich distanziert und musste sich beim 30,8 Kilometer langen Einzelzeitfahren als Achter nicht nur Tagessieger Wout van Aert geschlagen geben.

Pogacar, der als Führender am Sonntag auf dem Weg nach Paris traditionell nicht mehr angegriffen wird, wird die dreiwöchige Tour mit einem Vorsprung von über fünf Minuten auf Jonas Vingegaard (Dänemark) und Richard Carapaz aus Ecuador beenden. Auf die Idee, sich nach den Tagessiegen am Col du Portet und in Luz Ardiden zu schonen, kam der Slowene in der prallen Sonne aber nicht. Auf dem flachen Kurs inmitten einer der edelsten Weinregionen der Welt machte er von Anfang an Tempo, doch die Spezialisten im Kampf gegen die Uhr waren diesmal im Vorteil: Van Aert, der 26-jährige Belgier, bewältigte die Strecke in 35:53 Minuten und war damit 21 Sekunden schneller als der Däne Kasper Asgreen und 32 als dessen Landsmann Vingegaard.

Für Stefan Küng setzte es eine weitere Enttäuschung ab. Nachdem er im ersten Zeitfahren von Pogacar um seinen ersten Tour-Tagessieg gebracht worden war, reichte es dem Europameister diesmal nur zu Platz 4. Nach einem vielversprechenden Start verlor der Thurgauer bis ins Ziel 17 Sekunden auf den bis dahin Führenden Asgreen und hatte gleich die Gewissheit, dass er erneut nichts werden würde. «Ich bin sehr enttäuscht, ich wollte heute unbedingt gewinnen», sagte Küng, der sich taktisch vertan hatte. «Ich bin zu schnell angegangen und musste für meine Anstrengungen bezahlen.»

Stefan Bissegger, der andere Thurgauer mit Ambitionen in dieser Disziplin, klassierte sich unmittelbar hinter Küng auf Platz 5. Damit bleibt Fabian Cancellara der letzte Schweizer, der ein Tour-Zeitfahren für sich entscheiden konnte. Der zweimalige Olympiasieger hatte 2010 in Pauillac triumphiert.

dpa

