Bank will sparen – Valiant schliesst 23 Filialen Die Bank setzt trotz einer leichten Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr den Sparhebel an. 50 Vollzeitstellen werden gestrichen. Julian Witschi

Die Valiant Bank mit Sitz am Bundesplatz in Bern drückt in ihrem Stammgebiet auf die Kosten. Foto: Keystone, Peter Klaunzer

Die Berner Bank Valiant ist eigentlich auf Expansionskurs in der Ostschweiz und Zürich sowie in der Westschweiz. Nun lanciert sie aber ein «Programm zur Effizienzsteigerung», das vor allem die Stammgebiete im Mittelland und in Luzern treffen dürfte.

Schliessungsentscheid folgt

Welche Standorte geschlossen werden, das will die Bank erst am Freitag bekannt geben. Offenbar sollen zuerst die Betroffenen intern informiert werden. Zu den Sparplänen gehört nämlich, dass 50 Vollzeitstellen eingespart werden. Der Personalabbau solle über die natürliche Fluktuation durchgeführt werden, heisst es. Eine Entlassungswelle scheint also nicht geplant.