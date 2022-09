Nach der Leitzinserhöhung – Valiant erhöht Sparzinsen – Negativzins-Ende bei der BEKB Neu gibt es bei der Valiant höhere Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten. Die BEKB hebt die Negativzinsen auf.

Die Bank Valiant kündigt nach der Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) höhere Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten an. Die schweizweit tätige Bank hatte bereits nach der vorherigen SNB-Zinserhöhung vom Juni die Negativzinsen bei ihren Privat- und Firmenkunden aufgehoben.

Valiant zahlt nun Kundinnen und Kunden mit Sparkonten per 1. Oktober Zinsen von bis zu 0,25 Prozent, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Auf Vorsorgekonten würden die Zinsen per Anfang November erhöht. Keine Erhöhung wird allerdings für die Privatkonten angekündigt, für die eine Verzinsung von null Prozent gilt.

Die Berner Kantonalbank (BEKB) beendet derweil ebenfalls die Negativzins-Ära: Sämtliche Negativzinsen würden per Freitag aufgehoben, teilte die Bank am Donnerstag mit. Zuletzt hatte das Berner Staatsinstitut betroffenen Kundinnen und Kunden noch einen Negativzins von -0,25 Prozent verrechnet.

