Affäre um Waadtländer Staatsrätin – Valérie Dittli dürfte ihren Doktortitel noch gar nicht verwenden Die wegen ihrer Steuern in Bedrängnis geratene Waadtländer Finanzdirektorin verspricht Transparenz – und präsentiert neue Ungereimtheiten. Philippe Reichen aus Lausanne

50 oder 100 Prozent an der Uni Lausanne? Valérie Dittlis Angaben weichen ab von jenen ihres ehemaligen Vorgesetzten. Foto: Florian Cella

Ihre Botschaften hatte sie sich fein säuberlich auf ein Stück Papier notiert. Sie wolle «vollumfänglich Transparenz schaffen», versicherte die Waadtländer Finanzdirektorin Valérie Dittli (Die Mitte) am Freitagabend in der Nachrichtensendung «Forum» des Westschweizer Radios (RTS). «Die Transparenz ist einer jener Werte, die mir extrem wichtig sind», so Dittli.

Danach erklärte sie sich ausführlich zur Recherche von RTS-Journalisten, die aufdeckten, dass Dittli während Jahren in ihrem Heimatkanton Zug Steuern gezahlt hatte, obschon sie in Lausanne lebte und arbeitete. Vertreter der Linksparteien werfen der 30-Jährigen nun vor, ausgerechnet jene Steuerverwaltung um Tausende Franken geprellt zu haben, der sie heute als Finanzdirektorin vorsteht.

50 Prozent für Projekt beim Nationalfonds?

Wie Recherchen dieser Zeitung nun aber zeigen, präsentierte Dittli bei RTS neue Ungereimtheiten und Irrtümer statt Transparenz. So sagte Dittli, sie sei zwischen 2016 und 2020 Doktorandin mit einem 50-Prozent-Pensum an der Universität Lausanne gewesen, habe aber die meiste Zeit zu Hause in Oberägeri gearbeitet – und zwar auf Wunsch des Rechtsprofessors, an dessen Institut sie als Assistentin arbeitete. Weitere 50 Prozent habe sie parallel dazu für ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gearbeitet und einen Rechtskommentar zum Erwachsenenschutz vom Französischen ins Deutsche übersetzt.

Gemäss der SNF-Datenbank war Dittli jedoch nie direkt für ein Forschungsprojekt des Nationalfonds tätig und bezog vom Fonds entsprechend kein Geld. Auch der Lausanner Rechtsprofessor Philippe Meier, für den Dittli als Assistentin tätig war, hatte gemäss SNF-Angaben nach 2014 kein SNF-Forschungsprojekt mehr. Sowieso verbietet es die Universität Lausanne der Professorenschaft, Doktoranden mit geringeren Pensen als 60 Prozent anzustellen, um den akademischen Nachwuchs vor beruflicher Ausbeutung zu schützen. Für Ausnahmen wäre eine Spezialbewilligung nötig.

«Valérie Dittli war zu 100 Prozent an der Universität tätig.» Philippe Meier, Rechtsprofessor an der Universität Lausanne

Eine Spezialbewilligung hat Rechtsprofessor Philippe Meier für Valérie Dittli aber nie eingeholt, wie er auf Anfrage klarstellt. «Frau Dittli war an der Uni Lausanne angestellt. In diesem Rahmen arbeitete sie an meinem Projekt für den Zürcher Kommentar.» Er habe kein Geld vom Nationalfonds bekommen, und Valérie Dittli sei auch nicht vom Nationalfonds entschädigt worden. Meier stellt klar: «Sie war zu 100 Prozent an der Universität beschäftigt. Die Hälfte ihrer Arbeitszeit konnte sie für ihre Dissertation verwenden, die sie bei Doktorvater Denis Piotet schrieb.»

Der Jahreslohn für eine Lausanner Uni-Assistenzstelle ist vorgegeben und öffentlich. Er liegt bei brutto 65’000 Franken im ersten Jahr und steigt danach progressiv an. Im dritten Jahr beträgt er 69’200 Franken. Steuerrelevant ist ein solches Salär allemal. Über ihre Zeit an der Uni Lausanne und ihre damaligen Einkünfte sagte die Waadtländer Finanzdirektorin im Radiointerview, sie habe ihren Lebensmittelpunkt zu diesem Zeitpunkt in Zug gehabt.

Ausführlicher sprach sie über ihr Anwaltspraktikum in einer Berner Anwaltskanzlei, das sie gemäss eigenen Angaben nach Abschluss ihres Doktorats ab Frühling 2021 absolvierte und dabei 1700 Franken pro Monat verdiente. Auch in dieser Zeit behielt sie ihren offiziellen Wohnsitz in Zug. «Eine Simulation der Steuerlast für diesen Lohn hat ergeben, dass ich besser in Lausanne Steuern gezahlt hätte als in Zug», verteidigte sich Dittli. Sie sei eine sehr korrekte Person, liess sie das welsche Radiopublikum wissen. «In der Deutschweiz nennt man das auch einen Bünzli.» (Lesen Sie unser Porträt: Die Dittlis – Die aufregendsten Schwestern der Schweizer Politik)

Doktorarbeit ist nicht publiziert

Ungereimtheiten gibt es auch im Zusammenhang mit Dittlis Doktortitel. Ihre Dissertation ist offenbar fertiggestellt, und Dittli hat sie im August 2021 auch in der sogenannten Disputation verteidigt. Als sie 2022 für den Waadtländer Staatsrat kandidierte, bezeichnete sie sich denn auch als promovierte Rechtswissenschafterin. Doch wie sich jetzt zeigt, hat sie ihre Doktorarbeit bis heute nicht publiziert und der Lausanner Universitätsbibliothek somit auch keine Exemplare zur Verfügung gestellt. Das Lausanner Universitätsreglement ist in diesem Punkt aber unmissverständlich: Den Doktortitel darf nur tragen, wer seine Dissertation publiziert, somit öffentlich und damit überprüfbar macht und der Bibliothek die verlangten Exemplare aushändigt. Die Doktoratsurkunde verschickt die Uni gemäss eigenen Angaben erst, wenn sämtliche Promotionsformalitäten erledigt sind.

Die Waadtländer Finanzdirektorin dürfte demnach ihre Urkunde bis heute nicht bekommen haben und den Doktortitel demnach noch gar nicht tragen. Auf der Website ihres Departements bezeichnet sich Dittli jedoch als Dr. iur., als Doktorin der Jurisprudenz. Die Frage, warum Dittlis Dissertation zwei Jahre nach der Disputation nicht längst in der Bibliothek liegt, macht auch Dittlis Doktorvater, Rechtsprofessor Denis Piotet, ratlos. Er schreibt: «Es braucht Zeit, Verlage zu kontaktieren, Vergleichsangebote einzuholen und allenfalls einen Zuschuss für die Publikationskosten zu beantragen. Aber ich kann anstelle von Frau Dittli nicht beurteilen, ob sie Zeit dafür hatte, und die Frage deshalb auch nicht beantworten.»

«Ich bin vor zehn Jahren nach Lausanne gekommen und habe die Stadt nie mehr verlassen, weil ich sie liebe.» Valérie Dittli, Waadtländer Finanzdirektorin (Die Mitte)

Am Ende ihres Radioauftritts bei RTS platzierte Valérie Dittli einen Wunsch. «Ich wünsche mir, dass alle Steuerzahler dort ihre Steuern zahlen können, wo sie auch ihren Lebensmittelpunkt haben.» Die Frage nach dem Lebensmittelpunkt und dem Steuerdomizil stellt sich insbesondere bei der Finanzdirektorin selbst. Im März 2021 kandidierte sie für einen Sitz in der Lausanner Stadtregierung. In einem Werbevideo für ihre Kandidatur sagte Dittli: «Ich bin vor zehn Jahren nach Lausanne gekommen und habe die Stadt nie mehr verlassen, weil ich sie liebe.» Dafür habe sie ihre «Komfortzone» verlassen und sei «in eine Stadt gezogen, in der es sich gut leben lässt». Ihre Papiere verlegte sie dennoch erst vor ihrer Kandidatur für den Lausanner Stadtrat im März 2021 nach Lausanne. Nachdem sie die Wahl verpasst hatte, deponierte sie sie wieder in Oberägeri ZG – nur um sie 2022 für die Waadtländer Regierungswahlen wieder zurück nach Lausanne zu transferieren.

Diese Zeitung hat Valérie Dittli am Montagnachmittag kontaktiert und sie und ihren Mediensprecher mit den Recherchen konfrontiert. Auf wiederholte Nachfrage liess Dittlis Departement am Dienstagabend ausrichten, eine Stellungnahme sei derzeit nicht möglich. Man werde sich Ende Woche wieder melden.

