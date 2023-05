Nur 1 Punkt im Jubiläumsspiel – Vaduz crasht die Thuner Party Die Oberländer machen aus einem 0:2 ein 3:2 – und verlieren am Ende fast noch. Zu reden gibt, was rund um die Auswechslung Dimitri Oberlins geschieht. Adrian Horn

Nicolas Lüchinger und Captain Nicola Sutter (rechts) hadern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Eine ganze Menge hat Andy Egli schon gesehen. Aber in diesem Augenblick schüttelt selbst er ungläubig den Kopf.

0:2 liegt der FC Thun zurück – nach 20 Minuten, in denen er im Grunde dominierte, sich vorzügliche Chancen erarbeitete, ja fast schon eine Art Powerplay aufzog. Dass er nach dieser Startphase im Hintertreffen ist, zumal schon mit 0:2, ist schwer fassbar – auch für Egli, den früheren Nationalspieler, den langjährigen Experten des Schweizer Fernsehens, der in der Stockhorn-Arena weilt.

Der supereffiziente FC Vaduz betätigt sich im Berner Oberland gerade als Partycrasher. Ihr 125-jähriges Bestehen feiern die Hausherren, 5474 Zuschauer sind gekommen: deutlich mehr als üblich. Jubeln aber wollen bald bloss noch 4 von ihnen. Freuen darf sich das Grüppchen im Gästesektor vornehmlich dank Tunahan Cicek, diesem so begabten Linksfuss.

Effizienz gegen bedingungslosen Offensivfussball

Zunächst trifft er wunderbar per Freistoss, danach leitet er das zweite Tor ein, indem er Nicolas Hasler, den Ex-Thuner, lanciert; dessen Vorlage verwertet Dejan Djokic. Die Liechtensteiner, lediglich auf Rang 8 klassiert, demonstrieren ihre sehr wohl vorhandene individuelle Klasse – und zeigen, weshalb sie zu Beginn der Saison in der Conference League verblüfften, unter anderem indem sie den österreichischen Spitzenverein Rapid Wien bezwangen.

Tunahan Cicek (rechts) feiert seinen sehenswerten Freistosstreffer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Mauro Lustrinellis Team macht weiterhin Druck und beginnt zu reüssieren. Erik Wyssen ist nach einem Eckball per Kopf erfolgreich (26.), vier Minuten später gleicht Valmir Matoshi nach starkem Vorstoss Lucien Dählers aus.

Wyssen, Matoshi, Dähler: Sie alle sind Eigengewächse. Und sie gehören zu den stärksten Berner Oberländern in dieser atemlosen ersten Halbzeit, in der die Gastgeber ganz gross aufspielen. Diese zelebrieren sich und ihr Jubiläum, vor allen Dingen aber den Offensivfussball.

Rund 5550 Zuschauer bilden eine bemerkenswerte Kulisse. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Ihr schönstes Werk ist der Führungstreffer. Gabriel Barès passt mit seinem schwächeren rechten Fuss gekonnt auf Miguel Castroman, der für Leonardo Bertone auflegt. Und dieser, ein aussergewöhnlich guter Schütze, trifft aus Strafraumnähe. Es spreche für die Moral der Mannschaft, dass sie so schnell und so eindrücklich auf den 0:2-Rückstand reagiert habe, hält der Aufbauer nach der Partie fest.

Die Liechtensteiner stellen in der Pause um; viel zu viel Platz gewährten sie den Thunern. Die zweite Halbzeit präsentiert sich bei Starkregen auch deswegen nicht mehr ansatzweise so spektakulär. Die Gäste gleichen in der 76. Minute nach einer Ecke aus. Die Schlussphase gerät aus Sicht des Favoriten enttäuschend: Zu Chancen kommt einzig Vaduz, das die Partie im Extremfall gar noch gewinnen könnte.

Die Ausgangslage hat sich sogar verbessert

Lustrinelli sagt, nach dem Treffer zum 3:3 habe sein Team unruhig gewirkt. Dieser eine Punkte sei zu wenig und nicht das, was sie sich vorgenommen hätten, erzählt er niedergeschlagen. 5 Punkte Rückstand haben die Thuner vier Runden vor Schluss auf Rang 2, der den direkten Aufstieg bedeuten würde. Und weil der klare Leader Yverdon noch kein Bekenntnis abgegeben hat, seine Zukunft auch wirklich in der Super League zu sehen, ist die Ausgangslage der Oberländer möglicherweise deutlich besser, als man gerade glaubt.

Zumindest ordentlich stehen die Thuner in jedem Fall da. Und das ist einigermassen erstaunlich. Zum vierten Mal in Folge haben sie nicht gewinnen können. Erneut ist auf den andern Plätzen vieles für sie gelaufen, wieder vermögen sie davon nur sehr bedingt zu profitieren.

«Wir müssen uns wieder für unsere Auftritte belohnen»

Yverdon, Lausanne, Bellinzona, Schaffhausen: Ihr Restprogramm ist dankbar – und eher einfacher als dasjenige der Konkurrenz. Bertone will nicht spekulieren, wie viele Punkte sein Team in den ausstehenden Partien benötigt. Er sagt: «Wir müssen uns wieder für unsere Auftritte belohnen – der Rest ergibt sich.»

Nicht nur dem 29-Jährigen ist nach dem Jubiläumsspiel so gar nicht nach feiern. Lustrinelli enerviert sich in der Schlussphase, als Teile des Publikums deutlich zu verstehen geben, dass sie mit der Leistung Dimitri Oberlins unzufrieden sind. Einzelne Leute buhen, als er ausgewechselt wird; andere klatschen demonstrativ und deuten damit an, dass der Stürmer ihrer Meinung nach zu spät vom Feld genommen wird.

Im Regen steht Mauro Lustrinelli: Das 3:3 stellt ihn nicht zufrieden. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Der Coach sagt nach der Partie, er verstehe nicht, wie man als Zuschauer einen eigenen Spieler abstrafen könne. «Dimitri machte ein gutes Spiel. Und weil er bis vor kurzem verletzt gewesen war, brauchte er die Einsatzminuten.»

Sie erstaunt einen bis zum Ende, diese Begegnung zweier ehemaliger Super-League-Clubs. Sie ist letztlich vieles, aber eines ganz bestimmt nicht: ein Jubiläumsspiel, an das man sich noch lange erinnern wird.

