Energieprojekt an der Trift – Uvek genehmigt Richtplan für Wasserkraft im Berner Oberland Die Erhöhung des Grimselstausees und das geplante Trift-Kraftwerk haben die nächste Hürde genommen.

Für den Bau einer Staumauer an der Trift muss nur noch der Grosse Rat eine Konzession erteilen. Foto: Keystone / Dominic Steinmann

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat den angepassten Richtplan des Kantons Bern für die Ausbauten der Wasserkraft im östlichen Berner Oberland genehmigt. Das Bundesamt für Raumentwicklung publizierte den Beschluss am Mittwoch im Bundesblatt.

Der Berner Regierungsrat musste nach einem Bundesgerichtsentscheid seinen Richtplan in Bezug auf die Erhöhung des Grimselstausees und des neu geplanten Trift-Kraftwerks abändern. Er kam diesen Anforderungen Ende 2022 nach. Diese Anpassungen seien vom Bundesamt für Raumentwicklung in einem Bericht geprüft und am 16. März vom Uvek genehmigt worden, stand im Bundesblatt.

Jetzt ist der Grosse Rat an der Reihe

Für den Bau des neuen Trift-Kraftwerks fehlt noch die Erteilung einer Konzession durch den Grossen Rat. Das kantonale Parlament wird sich voraussichtlich in der Sommersession mit diesem Geschäft auseinandersetzen, wie dem provisorischen Sessionsprogramm zu entnehmen ist.

Bei diesem Projekt wollen die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) an der Trift im Gadmental ein neues Kraftwerk mit Speichersee bauen. Es soll insbesondere die Stromproduktion im Winter erhöhen, wie auf der Website der KWO zu lesen ist.

