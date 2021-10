Erstaufführung in Thun – «Utopia» forderte das Publikum heraus In der Orgelkonzertreihe der Stadtkirche Thun gastierte das Thuner Kammerorchester Sinfonietta Mosaique und brachte eine beachtliche Erstaufführung mit. Christina Burghagen

Dirigent Georgios Balatsinos steht in der Thuner Stadtkirche als künstlerischer Leiter dem Kammerorchester Sinfonietta Mosaique vor. Foto: Christina Burghagen

In bester Stimmung begrüsste am vergangenen Sonntag die Stadtorganistin Babette Mondry zahlreiche Gäste zum Orgelkonzert. Erstmalig sei das in Thun einzige professionelle Kammerorchester Sinfonietta Mosaique in der Stadtkirche zu Gast, freute sich die Organistin. Am Anfang des Konzerts stand die Fantasie g-Moll von Johann Sebastian Bach. Bei Mondrys Spiel der erhabenen Musik flüsterte eine Dame ihrem Partner zu: «Die Musik ist so schön, Bach sollten wir sonntags immer hören», und der Angesprochene nickte.