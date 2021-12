Winterspiele in Peking – USA verkünden diplomatischen Boykott US-Regierungsvertreter werden den Olympischen Spielen im kommenden Februar fern bleiben, teilt das Weisse Haus am Montag mit.

Die USA haben wegen der Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking verkündet. Zu den Spielen im kommenden Februar werden keine Regierungsvertreter entsendet, wie das Weisse Haus am Montag mitteilte. US-Athleten dürfen aber weiterhin teilnehmen.

Die USA hatten das Internationale Olympische Komitee (IOC) dazu aufgefordert, die Winterspiele im Februar 2022 wegen Missachtung von Menschenrechten in China zu verschieben. Die USA bezichtigen China unter anderem des Völkermords an der Minderheit der Uiguren.

Erst vor ein paar Tagen hatte die Tennis-Frauentour WTA den Rückzug aller Turniere in China angekündigt., sofern die Missbrauchsvorwürfe um die Spielerin Peng Shuai nicht aufgeklärt werden. Peng Shuai soll von Chinas Ex-Vizepremier Zhang Gaoli sexuell genötigt worden sein.

