Reaktion auf Nordkoreas Test – USA und Südkorea starten ebenfalls Raketen Die Empörung war gross, als Nordkorea am Dienstag eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert hat. Die USA und Südkorea haben nun mit einer Militärübung reagiert.

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben die USA und Südkorea mehrere Raketen in der Region abgefeuert. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das südkoreanische Militär berichtete, wurden vier Boden-Boden-Raketen in das Meer vor der koreanischen Ostküste abgeschossen.

Die Raketen waren demnach die Antwort auf den Abschuss einer ballistischen Rakete durch Nordkorea über Japan hinweg am Dienstag. Dieser erste Abschuss einer nordkoreanischen Mittelstreckenrakete über Japan hinweg seit 2017 hatte international empörte Reaktionen ausgelöst. Die Rakete kam nach Angaben aus Seoul etwa 4500 Kilometer weit, was einen neuen Rekord für Nordkorea bedeuten könnte.

Die Regierung in Tokio hatte ihre Bürger in zwei nördlichen Regionen aufgerufen, in Gebäuden oder Kellern Schutz zu suchen. Die USA und Japan erklärten, der nordkoreanische Raketenstart sei nicht nur eine Gefahr für die japanische Bevölkerung gewesen, sondern auch «destabilisierend für die Region».

Atomwaffentest erwartet

Die USA und Südkorea hatten zudem mit einer Militärübung reagiert, bei der satellitengesteuerte Präzisionsbomben auf ein virtuelles Ziel im Westmeer abgefeuert wurden, wie der Generalstab in Seoul mitteilte. Bei der Übung wurden demnach vier südkoreanische F-15K-Kampfjets und F-16-Maschinen der US-Luftwaffe eingesetzt.

In den vergangenen Tagen hatte Nordkorea bereits vier Mal ballistische Raketen abgefeuert. Südkorea und die USA befürchten, dass Nordkorea in naher Zukunft erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen könnte. Das weitgehend isolierte asiatische Land hat seit 2006 sechs Mal Atomwaffen getestet, zuletzt 2017. Nordkorea hat es nach Diplomatenangaben aber bislang nicht geschafft, seine Atombomben und ballistischen Raketen zu einem einheitlichen System zusammenzuführen.

