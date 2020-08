Handelsabkommen – USA und China nehmen Gespräche wieder auf Handelsvertreter der USA und China haben über das Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern gesprochen.

Die USA und China haben ihre Gespräche über ein Handelsabkommen nach den jüngsten Turbulenzen wieder aufgenommen: US-Präsident Donald Trump (links) und Chinas Präsident Xi Jinping. (Archivbild) Keystone/Susan Walsh

Die USA und China haben die ins Stocken geratenen Gespräche über das bestehende Handelsabkommen wieder aufgenommen.

US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin sprachen am Montag mit dem chinesischen Vizepremier Liu He, teilte das Büro des US-Handelsvertreters mit. Beide Seiten würden Fortschritte in Handelsfragen sehen und seien entschlossen, das im Januar erzielte Phase-1-Abkommen zu erfüllen.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen auf beiden Seiten unter anderem über den Umgang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, wegen des Vorgehens in Hongkong und wegen den Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen verschärft.

SDA/chk