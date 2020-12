Devisenkäufe der Nationalbank – USA stufen Schweiz als Währungsmanipulator ein Wegen Devisenkäufen der Nationalbank stuft die Trump-Administration die Schweiz neben Vietnam als Währungsmanipulator ein. SNB und Bundesbern wehren sich gegen die Vorwürfe.

Die Devisenkäufe der SNB sind im Visier der USA. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die USA behalten die Schweizer Währungspolitik und damit die Devisenkäufe der SNB kritisch im Auge und stuft die Schweiz zusammen mit Vietnam als Währungsmanipulatoren ein.

Gemäss einem am Mittwochnachmittag vom US-Schatzamt publizierten Bericht erfüllt die Schweiz neu alle Kriterien, die von der Behörde als Indiz für Währungsmanipulation herangezogen werden.

Die Schweiz habe in der jüngsten Untersuchung, wie auch Vietnam, alle drei Kriterien zur Beurteilung externer Ungleichgewichte im Handel mit den USA und unfairer Währungspraktiken erfüllt, schreibt das US-Treasury. Die US-Behörde werde nun mit beiden Ländern die Konsultationen rund um die Geld- und Währungspolitik noch vertiefen.

Das Ziel der Gespräche sei es, offene Fragen zu den Ungleichgewichten im Aussenhandel anzugehen, schreibt das Treasury weiter.

SNB hält an geldpolitischem Ansatz fest

Die Schweizerische Nationalbank hält trotz der Einstufung der USA an ihrem geldpolitischen Ansatz fest. Man sei weiterhin bereit, angesichts der wirtschaftlichen Lage und des anhaltend hoch bewerteten Frankens «verstärkt» am Devisenmarkt zu intervenieren, heisst es in einer Stellungnahme vom Mittwochnachmittag.

«Die Schweiz betreibt keinerlei Währungsmanipulation», so die Mitteilung weiter. Die Devisenmarktinterventionen der SNB hätten nicht das Ziel, Anpassungen in der Zahlungsbilanz zu verhindern oder ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile für die Schweizer Wirtschaft zu erlangen. Devisenmarktinterventionen seien vielmehr notwendig, um angemessene monetäre Bedingungen und dadurch Preisstabilität zu gewährleisten.

Zusammen mit den Schweizer Behörden steht die SNB laut der Mitteilung in Kontakt mit den US-Behörden, um die wirtschaftliche Lage und die Geldpolitik der Schweiz zu erläutern. Ausserdem wird betont, dass die Schweiz und die USA wichtige wirtschaftliche Partner seien.

Die SNB führt derzeit ihre vierteljährlich stattfindende geldpolitische Lagebeurteilung durch. Am morgigen Donnerstag wird sie offiziell über ihre Entscheidungen informieren.

SIF weist Vorwürfe ebenfalls zurück

Auch Bundesbern weist die Vorwürfe der US-Regierung zurück: «Die Schweiz betreibt keinerlei Währungsmanipulationen», erklärte der Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen SIF, Mario Tuor, am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Nachdem die Schweiz jetzt erstmals im offiziellen Bericht der US-Regierung alle drei Kriterien für Währungsmanipulatoren stehe, werde Washington das Gespräch mit der Schweiz aufnehmen. In diesen Gesprächen werde die Schweiz den Amerikanern erklären, warum die Schweiz wegen ihrer speziellen Situation zwar alle drei Kriterien erfülle, aber keinerlei Währungsmanipulationen betreibe, sagte Tuor: «Wir haben das Gefühl wir können unsere Standpunkte gut erklären.»

Ob es Sanktionen von Washington gegen die Schweiz gebe, könne man nicht sagen, bevor die Gespräche stattgefunden hätten, sagte Tuor. Auf die Frage, ob dies ein letzter Schlag der Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump sei, sagte der SIF-Sprecher: Die angewendeten Kriterien für eine Währungsmanipulation seien objektiv, unabhängig von der Administration: «Die Kriterien sind nicht zu bestreiten.»

