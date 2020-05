Handelsstreit und Corona-Krise – USA setzen Dutzende chinesische Firmen auf Schwarze Liste Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China bleibt angespannt. Das Handelsministerium in Washington kündigte weitere Sanktionen an. cam/reuters



Das Handelsministerium von Wilbur Ross (r.) gab bekannt, dass weitere Sanktionen gegen China erlassen würden. Foto: Evan Vucci (Keystone)

Der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich weiter zu. Das Handelsministerium in Washington teilte am Freitag mit, 33 chinesische Firmen und andere Institutionen auf eine Schwarze Liste zu setzen. Die Vorwürfe lauten unter anderem Menschenrechtsverletzungen gegen die uigurische Minderheit in China. Als Folge dürfen Geschäfte mit den gebrandmarkten Firmen und Einrichtungen nur noch in Ausnahmefällen gemacht werden.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen diverser Konflikte angespannt. Neben der wirtschaftlichen Rivalität wirft die US-Regierung China erhebliche Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Auch Chinas Hongkong-Politik sorgt für Spannungen.

( Reuters )