USA – «Er hasste Schwarze» – Mann erschiesst mehrere Menschen Eine weitere Bluttat erschüttert die USA. In Jacksonville im US-Bundesstaat Florida hat ein Mann in seinen Zwanzigern das Feuer eröffnet.

Die Tat war mutmasslich rassistisch motiviert: Polizisten sichern den Tatort in Jacksonville. (26. August 2023) Keystone

Im US-Bundesstaat Florida hat ein Angreifer nach Behördenangaben am Samstag mehrere Menschen erschossen, berichtete der TV-Sender WJXT. Laut dem Bericht von WJXT feuerte der Angreifer Schüsse auf Autos ab, die an einem Discounter vorbeifuhren. Anschliessend habe er sich in dem Geschäft verbarrikadiert. Ein Mitglied des Gemeinderats sagte dem Sender, der Schütze sei getötet worden. Er soll Anfang 20 gewesen sein.

Gemäss NBC News ist die Tat rassistisch motiviert – die drei Opfer sind Schwarze. Die Polizei von Jacksonville sagte demnach: «Er hasste Schwarze. Er wollte N**** töten.» Der Schütze soll ein Manifest an Justizbehörden, Medien und seine Eltern geschickt haben. Darin habe er seinen Hass auf Schwarze detailliert geschildert. Beim mutmasslichen Täter seien ein Gewehr, eine Pistole und Nazi-Symbole gefunden worden.

Weitere Vorfälle in Boston und Oklahoma

Zuvor waren bei einem Karibik-Festival in der US-Ostküstenstadt Boston sieben Menschen durch Schüsse verletzt worden. Es habe Festnahmen gegeben, und Waffen seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Am Freitag war in Oklahoma nach Polizeiangaben ein 16-Jähriger nach einem Streit bei einem Highschool-Footballspiel erschossen worden. In Chicago wurden ausserdem zwei Frauen durch Schüsse verletzt, als sie sich ein Baseball-Spiel anschauten.

In den USA ereignen sich immer wieder schwerwiegende Angriffe mit Schusswaffen, bei denen zahlreiche Menschen getötet werden. Alle Versuche, in den USA ein strengeres Waffenrecht einzuführen, scheiterten bislang.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.