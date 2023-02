Sanktionen gegen Russland – US-Senator wirft der Schweiz «Bösartigkeit» vor Der Republikaner befürchtet, dass die Schweiz Millionen Dollar an Putin-Vertraute schickt. Er fordert den amerikanischen Aussenminister auf, bei Ignazio Cassis zu intervenieren. Adrian Schmid

Der republikanische Senator Roger Wicker attackiert die Schweiz. Foto: Getty Images

Der Brief ist persönlich an den «ehrenwerten» Antony Blinken, Aussenminister der USA, gerichtet und datiert vom 31. Januar. Verfasser ist der US-Senator Roger Wicker aus Mississippi, und er kommt gleich im ersten Satz auf den Punkt: Schweizer Gerichte hätten kürzlich «den Plan ihrer Regierung genehmigt», 230 Millionen Dollar «an Russen mit engen Verbindungen zum Putin-Regime» zurückzuschicken, schreibt der Republikaner. Das sei ein Affront für die amerikanischen Bemühungen gegen Russlands Krieg in der Ukraine.