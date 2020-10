«Two and a Half Men» – US-Schauspielerin Conchata Ferrell verstorben Die Emmy nominierte Schauspielerin Conchata Ferrell stirbt im Alter von 77 Jahren. Sie war wegen Nierenversagens und einem Herzstillstand schon länger in ärztlicher Behandlung. Christian Köppel

US-Schauspielerin Conchata Ferrell verstarb am Montag im Kreis ihrer Familie. Foto: Lester Cohen (Getty Images) Ferrell wurde vor allem durch ihre Rolle aus Haushälterin «Berta» in der Serie «Two and a Half Men» bekannt: Eine Szene aus der Serie mit Ashton Kutcher. CBS via Getty Images «Wir sind über den Verlust von Conchata Ferrell sehr traurig», schreibt die Serie auf Facebook. Keystone/Matt Sayles 1 / 5

Die Berta aus «Two and a Half Men» ist tot. Die Schauspielerin Conchata Ferrell ist am Montag im Alter von 77 Jahren in einem Spital im Kreise ihrer Familie verstorben, wie US-Medien berichten. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie wurde ihr Tod bestätigt. «Wir sind über der Verlust von Conchata Ferrell sehr traurig. Für die Jahre, in denen sie uns als Berta zum Lachen brachte, sind wir drankbar», heisst es im Post.

Die Schauspielerin hatte schon zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde im Mai ins Spital gebracht. Sie blieb vier Wochen auf der Intensivstation, wo es auch zu einem Herzstillstand und Nierenversagen kam. Sie erholte sich nicht mehr davon.

Ihr Serien-Kollege Jon Cryer schrieb auf Twitter, dass Conchata Ferrell «ein wunderbarer Mensch» war. Ihr «schroffes Äusseres» sei eine Erfindung der Autoren gewesen. Ihre wahren Stärken seien die Wärme und Verwundbarkeit gewesen. «Ich weine um die Frau, die ich vermissen werde.»