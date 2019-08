US-Politiker planen Revolution des globalen Finanzsystems

Der parteiübergreifende Ärger der Amerikaner ist verständlich, denn viele Handelspartner nutzen tatsächlich auch die Wechselkurspolitik, um die Absatzchancen ihrer Produkte in den USA zu erhöhen. So zielte etwa die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in den vergangenen Jahren nicht zuletzt darauf ab, den Kurs des Euro möglichst niedrig zu halten.

Das gelang: Seit Anfang 2015 notiert die Gemeinschaftswährung ebenso beständig wie deutlich unter dem Durchschnitt der vorherigen zehn Jahre. Auch China manipulierte den Yuan lange Zeit – zuletzt allerdings ironischerweise mit dem Ziel, eine zu starke Abwertung zu verhindern und damit dem Zorn Washingtons zu entgehen.

Die USA wären im Vorteil

Viele US-Politiker, vor allem auch Demokraten, wollen es nun nicht länger bei Kritik und offiziellen Beschwerden belassen, sondern selbst in das Rennen um immer niedrigere Wechselkurse einsteigen. Zwar kann ein solches Rennen schon rein denklogisch niemand gewinnen, denn im Verhältnis zweier Währungen können ja nicht beide gleichzeitig an Wert verlieren. Angesichts ihrer finanziellen Stärke wären die Vereinigten Staaten aber immer im Vorteil.

Sollten die USA tatsächlich zurückschlagen und den Dollar künftig durch gezielte Verkäufe willkürlich schwächen, käme das einer Revolution gleich, deren Auswirkungen bis in den letzten Winkel des Erdballs zu spüren wären. Seit fast 50 Jahren ist der Dollar die unumstrittene Leitwährung der Welt und der Eckpfeiler des globalen Finanzsystems.

Regierungen in Asien, Afrika und Lateinamerika haben ihre eigenen Währungen an die US-amerikanische gekoppelt, um ihre Länder vor allzu grossen Devisenschwankungen zu schützen. Mit dem Dollar untermauerten die Vereinigten Staaten nicht nur ihre politische Vormachtstellung in der Welt, sie exportierten vielmehr auch wirtschaftliche Stabilität. Zugleich profitierten sie selbst von der Macht des Dollars: Sie schützt vor Inflation, erspart der heimischen Wirtschaft Wechselkursrisiken etwa beim Kauf von Öl und erlaubt es der Regierung in Washington, sich praktisch unbegrenzt zu verschulden.