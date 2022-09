Duell der Hitzköpfe: Kyrgios fordert Medwedew

Das US Open war lange nicht das Turnier des Nick Kyrgios. Ihn plagt im Spätsommer das Heimweh, er will nur noch zurück nach Australien. In den ersten acht Versuchen war er nie über Runde 3 hinausgekommen. Doch mit 27 ist er so professionell wie nie. In Wimbledon verlor er erst im Final gegen Novak Djokovic, in Flushing Meadows fordert er am Sonntag im Achtelfinal Vorjahressieger Daniil Medwedew – in der Nightsession.

Erstmals greift er auch in New York an: Nick Kyrgios. Foto: Justin Lane (EPA)

Es ist das Duell, auf das sich viele gefreut hatten, als die Auslosung bekannt wurde. Der Russe, der in Wimbledon nicht antreten durfte, hat sich wieder in Form gespielt und dreimal locker gewonnen. Doch zuletzt unterlag er Kyrgios in Montreal.

Medwedew gegen Kyrgios ist auch das Duell zweier Hitzköpfe. «Wir respektieren uns sehr», sagt die Weltnummer 1. «Bisher hatten wir auf dem Court noch nie einen Zusammenstoss, aber das kann sich schnell ändern. Wir sind beide ziemlich aufbrausend.» (sg.)