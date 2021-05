Alarmruf von Jerome Powell – US-Notenbankchef warnt vor Cyberattacken auf Finanzmärkte Banken, Börsen und der Kryptosektor sind im Visier von Hackerbanden. Für den mächtigsten Notenbanker der Welt sind sie die grösste Sorge. Hans-Jürgen Maurus

Jerome Powell, Chef der US-Notenbank. Foto: Al Drago («The New York Times»/Bloomberg/Getty Images)

Die jüngste, massive Hackerattacke auf den US-Pipeline-Betreiber Colonial hat in den USA zu Hamsterkäufen, Benzinknappheit und einem Aufruf von US-Präsident Joe Biden geführt, Panik zu vermeiden. In North Carolina hatten am Freitag 70 Prozent der Tankstellen kein Benzin mehr. In Virginia, Georgia und South Carolina waren an der Hälfte der Zapfsäulen die Treibstoffe ausverkauft.

Durch die 8850 Kilometer lange Pipeline fliessen pro Tag 2,5 Millionen Fass Benzin, Diesel oder Kerosin, unter anderem für das US-Militär. Noch nie zuvor war die Pipeline abgeschaltet worden. Entsprechend stiegen die Spritpreise in den USA auf stellenweise mehr als 3 Dollar pro Gallone (eine solche entspricht 3,8 Litern). Auch der Benzinpreis in der Schweiz hat sich leicht erhöht.