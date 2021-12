Streit wegen Toblerone – US-Konzern klagt gegen kleinen Berner Schoggihersteller

Streit wegen Toblerone – US-Konzern klagt gegen kleinen Schweizer Schoggihersteller Toblerone-Kopie oder nicht? Der US-Multi Mondelez streitet darüber erneut mit der jungen Schweizer Marke Swissone. Erich Bürgler

Vernon Stuber hat die Schokolade Swissone entwickelt. Das schmeckt Toblerone offensichtlich nicht. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn es um die Form der Toblerone geht, verstehen die Amerikaner keinen Spass. Die berühmten Schokoladenzacken mit dem Matterhorn auf der Verpackung werden zwar in der Schweiz hergestellt. Toblerone ist jedoch längst in ausländischer Hand. Die Marke gehört dem US-Konzern Mondelez. Nun verklagt der Multi den kleinen Schweizer Schoggihersteller Swissone – und das bereits zum zweiten Mal. Im Streit geht es auch um Berge, Pyramiden und das Opernhaus von Sydney.

Mondelez wirft Swissone vor, mit seiner Schokolade den guten Ruf der Toblerone auszunutzen. «Rufausbeutung» heisst das im Juristendeutsch. Die Schokoladen von Swissone sind rechteckig und in gewölbte Stücke unterteilt. Darin sieht Mondelez Verwechslungsgefahr mit ihrer in über 100 Ländern verkauften Toblerone. Deshalb soll Swissone in dieser Form nicht mehr hergestellt werden dürfen.