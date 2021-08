Country Festival Frutigen – US-Ikone spielte gross auf Mit Jim Lauderdale begeisterte am Country & Western Festival ein US-Musiker das Publikum. Neben den Countryklängen freuten sich rund 500 Leute über das rege Treiben im Westerndorf. Damaris Oesch

Country & Western Festival Frutigen: Jim Lauderdale in Aktion. Foto: Damaris Oesch

«You are all ‹hingeregstrählt›», rief Jim Lauderdale am Samstagabend in sein Publikum am Country & Western Festival Frutigen – und zeigte mit dem Versuch, Berndeutsch zu sprechen, seine Verbundenheit mit der Region. 1999 habe er zum ersten Mal einen Fuss nach Frutigen gesetzt und am Singer-Songwriter Festival Erfahrungen gemacht, die sein Leben veränderten.

Der in der Musikszene bekannte und vor fünf Jahren verstorbene Ernst «Aschi» Maurer sei ihm über die Jahre zum Freund geworden; deshalb widmete ihm der US-amerikanische Countrysänger und Songwriter sein Konzert. Überall da, wo Musik sei, lebe der Geist von Aschi schliesslich weiter. Jim Lauderdale freute sich sichtlich über die Möglichkeit, seine Musik in die Region tragen zu können, und spielte neben Aschis Lieblingslied auch altbekannte Klassiker und begeisterte so sein Publikum in der Reithalle. Rund 300 Besucherinnen und Besucher fanden sich am Samstagabend ein, um sich von den Countryklängen in eine andere Welt transportieren zu lassen.