Ursprung des Coronavirus – US-Geheimdienste glauben an einen Laborunfall in Wuhan Die amerikanische Regierung will untersuchen, ob es nicht doch in einem Labor zu einer versehentlichen Infektion kam. Paul-Anton Krüger und Hubert Wetzel aus Washington

Der Ursprung des Coronavirus liegt in Wuhan: Ein Chinese mit einer Schutzmaske in der chinesischen Millionenstadt. Foto: Getty

In der US-Regierung wachsen offenbar die Zweifel an der offiziellen chinesischen Darstellung zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Mehrere amerikanische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass die US-Geheimdienste inzwischen der Erklärung zuneigen, dass das Coronavirus in einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan auf den Menschen übergesprungen ist und dann verbreitet wurde.