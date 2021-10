Humanitäre Helferin im Interview – «Ursula Feuz, geht es Ihnen nur ums Abenteuer?»

50 Jahre Ärzte ohne Grenzen Infos einblenden

Ursula Feuz ist auf Pädiatrie spezialisierte Pflegefachfrau. Zwischen 2012 und 2014 leistete sie als humanitäre Helferin verschiedene Einsätze im Südsudan, im Irak und in Niger – für Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation wurde vor 50 Jahren gegründet. Anlässlich dieses Jubiläums finden verschiedene Veranstaltungen statt. Darunter Filmvorführungen mit anschliessender Fragerunde. Gezeigt wird in verschiedenen Kinos in der Schweiz der Film «Egoisten» von Stéphane Santini und Géraldine André, der 40 humanitäre Einsatzkräfte und ihre Angehörigen porträtiert und ihr Engagement auch kritisch hinterfragt. Ursula Feuz stellte sich am Mittwochabend im Cineclub in Bern den Fragen des Publikums. Sie ist 42 Jahre alt, ledig und in Interlaken aufgewachsen. Derzeit studiert sie Pflegewissenschaften, weshalb der nächste Einsatz für Ärzte ohne Grenzen noch etwas warten muss.