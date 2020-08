Brand im Juli in Lütschental – Ursache nicht abschliessend geklärt Warum das Mehrfamilienhaus am 4. Juli in Lütschental brannte, bleibt unklar. Die Ermittlungen zur Todesursache der beim Feuer verstorbenen Frau dauern an. hau/pd

Beim nächtlichen Brand dieses Wohnhauses am 4. Juli verstarb eine 35-jährige Frau. Sie konnte nun identifiziert werden. Foto: PD

«Sowohl eine technische Ursache an der Unterhaltungselektronik als auch Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit Raucherwaren kann nicht ausgeschlossen werden», nannte am Mittwochnachmittag die regionale Staatsanwaltschaft Oberland als Resultat der Ermittlungen der Brandursache in Lütschental vom 4. Juli.

An jenem frühen Morgen sei das Feuer an der Stegmatte im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilten die Untersuchungsbehörden weiter mit.

Brand im Zimmer ausgebrochen

Inzwischen seien die Ermittlungen des Kapo-Dezernats für Brände und Explosionen abgeschlossen, und die genaue Brandursache könne «aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht abschliessend geklärt werden».

Die Untersuchungen hätten ergeben, dass das Feuer in einem Zimmer der betroffenen Wohnung ausgebrochen war.

Sprung vom Balkon

In der Zwischenzeit konnte die 35-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern, die beim Brand verstorben war, laut der Medienmitteilung «formell identifiziert» werden. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern weiterhin an. Beim Brand waren auch ein 9- und ein 11-jähriger Knabe verletzt worden. Laut Augenzeugen hatte sich einer der beiden Jungen damals mit einem Sprung vom Balkon retten können, wie diese Zeitung in ihrer Ausgabe vom 6. Juli berichtet hatte.

Beim betroffenen Gebäude an der Hauptstrasse nach Grindelwald handelt es sich um ein von drei Partien bewohntes Mehrfamilienhaus. Der untere Bereich des Hauses war nach dem Brand noch bewohnbar. Gemeindepräsident Samuel Teuscher hatte an jenem Wochenende mitgeteilt, dass die betroffenen sechs Hausbewohner bei Bekannten und Nachbarn Unterschlupf gefunden hätten.

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf mehrere Hunderttausend Franken, teilte die Staatsanwaltschaft abschliessend mit.