Feuer zerstörte ganzes Gebäude – Ursache für Wagenschopfbrand in Sumiswald unklar Ende Juli war in Sumiswald ein Wagenschopf niedergebrannt. Ein technischer Defekt an einem Elektroheizlüfter steht im Vordergrund, die Ursache bleibt dennoch unklar.

Beim Brand in Weier im Emmental standen 75 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: zvg Kapo Bern

Am 21. Juli war an der unteren Tanne in Weier im Emmental in der Gemeinde Sumiswald ein Wagenschopf in Brand geraten. Das Gebäude brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt, sind die Ermittlungen nun abgeschlossen.

Die Ursache des Brandes lässt sich aufgrund der grossen Zerstörung nicht abschliessend klären. Eine technische Havarie an einem Elektroheizlüfter steht im Vordergrund. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Franken.

sih/pkb

