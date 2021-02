Feuer in leerstehendem Haus – Ursache für Brand in Walkringen bleibt unklar Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand in Walkringen von Ende November abgeschlossen. Die Ursache konnte nicht geklärt werden.

Im Haslerloch in der Gemeinde Walkringen brannte am 29. November 2020 ein unbewohntes Haus komplett nieder. Foto: Screenshot/Google Streetview

Am 29. November letzten Jahres ist in Walkringen im Haslerloch ein leerstehendes Haus in Brand geraten und komplett niedergebrannt. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen.

Gemäss diesen stehen ein technischer Defekt an der Hausinstallation oder ein technischer Störfall im Zusammenhang mit der Feuerungs-/Abgasanlage im Vordergrund. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads konnte die Brandursache nicht mehr abschliessend geklärt werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

PD/flo